Henri PFR et Loïc Nottet quittent déjà l’aventure «The Voice Belgique»

Sur les réseaux sociaux, Loïc Nottet explique pourquoi il ne va pas réitérer l’expérience cette année. « Je vous fais juste un petit mot, car je reçois énormément de messages concernant la prochaine saison de the voice ! Beaucoup d’entre vous veulent savoir si j’en ferais partie ou non et à cela, je suis triste de vous annoncer que malheureusement je n’aurais plus vraiment le temps cette année pour cette merveilleuse aventure ! », écrit-il sur Instagram.

« J’ai mis longtemps à prendre ma décision, mais la musique m’appelle et j’avais besoin de me retrouver un peu pour la création de ce nouveau projet. Et malheureusement, j’ai besoin d’être un peu seul pour cela… Si je me lance dans une aventure, c’est pour la faire à fond, je n’aime pas les entre-deux ! Du coup, je ne ferai pas partie du jury cette année par contre, pour ceux et celles qui voulaient rejoindre mon équipe, ma non-participation ne doit en aucun cas vous dissuader de vivre l’expérience ! Je remercie encore la RTBF pour cette magnifique saison et c’est avec un immense plaisir que je réitérais l’expérience, mais dans un autre et meilleur timing. »

Un peu plus tard, c’est Henri PFR qui a annoncé à son tour qu’il ne rempilera pas, indique Sudinfo. « J’ai décidé et besoin de prendre du temps pour moi, me concentrer en studio, travailler sur de nombreux nouveaux morceaux et avancer sur certains projets qui me font vibrer en ce moment. Cette expérience en tant que coach était exceptionnelle à plus d’un point de vue. J’avais toujours rêvé de faire de la TV et je suis heureux d’avoir pu réaliser ce rêve avec vous », écrit-il sur Instagram.