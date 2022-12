Gims justifie son choix de chanter lors de la cérémonie de clôture au Qatar

Dimanche 18 décembre, lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du monde au Qatar, Gims montera sur scène pour interpréter quelques-uns de ses tubes. Invité sur France Inter, il est revenu sur les raisons de sa participation.

Un contrat conclu il y a 2 ans

« Il faut quand même savoir que ce contrat, la FIFA me le propose il y a un peu plus de deux ans. On est dans un cadre spécial avec le confinement. On est privé de liberté, on n’est pas bien, beaucoup de gens en dépression. Le monde est en arrêt », a d’abord lancé Gims. « On parle de la Coupe du monde, de chanter devant des milliards (de personnes). On est dans un cadre particulier, un cadre où ça ne se refuse pas. », a-t-il ajouté.

Si c’était à refaire ?

Mais si c’était à refaire et qu’il avait reçu cette proposition il y a quelques mois, aurait-il accepté ? Probablement pas ! « Ce serait arrivé il y a une semaine, le cas aurait été totalement différent. Mais ce n’est pas le cas. Ça fait deux ans, c’était pendant le confinement, il n’y avait pas de polémiques à ce moment-là », a indiqué Gims.

