George Clooney prête main-forte aux sinistrés en Italie

Depuis le début de la semaine, suite à des pluies torrentielles, le nord de l’Italie est touché par des inondations et des glissements de terrain. Le président de la Lombardie, région particulièrement touchée par les intempéries, a demandé que l’état d’urgence soit prononcé pour plusieurs provinces, dont celles de Varèse, Côme et Lecco. Dans la province de Côme, une centaine d’opérations ont été menées mardi. Des routes étaient notamment inaccessibles et certaines personnes étaient bloquées dans leurs habitations. Des dégâts ont également été recensés en Vénétie et dans le Frioul-Vénétie Julienne.

George Clooney, sa femme Amal et leurs jumeaux étaient dans leur villa au bord du lac de Côme au moment des inondations. Leur somptueuse demeure a été épargnée par la montée des eaux. Mardi, l’acteur américain de 60 ans a été aperçu sur le terrain, à Laglio, pour prêter main-forte aux sinistrés. « C’est pire que ce que je pensais. Il faudra des années et des millions de dollars avant de tout reconstruire. Cette ville est là depuis toujours, elle va rester debout, elle va revenir plus forte et encore meilleure, c’est une ville très résistante », a déclaré George Clooney aux médias italiens.