George Clooney explique pourquoi sa demande en mariage était «un désastre» (vidéo)

George Clooney et l’avocate Amal Alamuddin ont fêté leurs 8 ans de mariage le 27 septembre dernier. L’acteur est revenu sur sa demande en mariage qu’il qualifie de « désastre ».

George Clooney était l’invité de Drew Barrymore dans l’émission « The Drew Barrymore Show ». Durant l’interview, l’acteur est revenu sur sa demande en mariage qui n’était pas toute rose…

L’acteur a aussi expliqué comment il a rencontré sa future épouse, qu’il a écrit des lettres à Amal et qu’il est immédiatement tombé sous son charme. Alors qu’ils ne sortaient ensemble que depuis environ six mois, George Clooney a décidé de demander l’avocate en mariage.

« C’était un désastre », a déclaré l’acteur alors que Drew Barrymore lui demandait comment s’était passée la demande. « Vraiment ? », a-t-elle répondu du tac-au-tac, choquée.

Une mise en scène qui n’a pas fonctionné

« Oui, j’avais tout prévu, j’avais tout planifié. J’avais une playlist avec ma tante Rosemary qui chantait. Et je me suis dit que j’allais lui montrer la bague pendant la chanson Why Shouldn’t I ». L’acteur a décidé de cacher l’écrin dans un petit tiroir d’un meuble qui se trouvait derrière la chaise d’Amal, pour qu’une fois la chanson commencée il lui demande de regarder dans le tiroir s’il n’y avait pas un briquet pour allumer les bougies.

Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu puisque quand Amal à vu la bague, elle a pensé que quelqu’un l’avait oubliée. « Elle a sorti la bague en diamant, en me regardant d’un air dépité elle me dit : Il y a une bague là-dedans. Un peu comme si elle y était depuis des années. Et moi, pendant ce temps-là j’étais à genoux… », a expliqué George Clooney à Drew Barrymore qui était morte de rire.

L’avocate a finalement dit oui après la proposition chaotique de l’acteur. Ils se sont ensuite mariés et sont à présent les parents de deux adorables enfants : Ella et Alexander Clooney.