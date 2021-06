Gad Elmaleh raconte l’anecdote la plus gênante de sa vie

Comme tous les êtres humains, les stars aussi doivent de temps en temps passer sur le trône. Ce qui peut devenir problématique le jour où aucune toilette n’est accessible. Cette mésaventure, Gad Elmaleh l’a vécue il y a 15 ans lors d’un spectacle à Nice, comme il l’indique dans une vidéo de McFly et Carlito intitulée « Nos pires anecdotes de honte (Masterclass de Gad) ». « J’étais en rodage d’un spectacle. La particularité de ce théâtre était qu’il n’y avait pas de loge », commence l’humoriste qui explique avoir eu un besoin pressant. « Mon régisseur est arrivé et m’a tendu une bouteille, mais je lui ai dit que cela n’allait pas suffire… Il va alors me chercher un sachet… Que j’ai transformé en toilettes… », détaille-t-il.

À la fin du spectacle, Gad Elmaleh était bien décidé à se débarrasser de son fameux sachet. Problème, de nombreux fans l’attendaient à la sortie pour des photos et des autographes. Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! Un peu plus tard, son équipe lui propose d’aller au restaurant. Sur place, le patron s’occupe de ses affaires, dont le sac. Un sac que l’humoriste voulait récupérer à la fin du repas, sauf qu’il avait disparu ! Le patron lui explique qu’il a « tout laissé dans le sac de son amie ». « Et là, je me décompose. Je rentre dans son appart, je cherche le sac, je le vois, je le prends, j’ouvre la fenêtre et je jette le sac. Et je suis sorti de l’appart. Je n’ai plus jamais revu cette femme et si elle voit aujourd’hui cette vidéo, elle saura ce qu’il y avait dans ce sac », conclut l’humoriste.