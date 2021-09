«Foundation», la série la plus ambitieuse d’Apple TV+, est une pépite

Personne ne s’était vraiment encore risqué à adapter la complexe saga littéraire d’Isaac Asimov (1920-1992) au petit écran. David S. Goyer (scénariste de « Blade » et de la trilogie « Dark Knight ») l’a fait ! Il a toutefois pris de grandes libertés avec le récit original. Dans cette relecture plus moderne, on voit davantage de personnages féminins et de diversité. Mais l’histoire reste sensiblement la même. On suit Hari Seldon (Jared Harris), le concepteur d’une science statistique capable de prédire le futur : la psychohistoire. Et les nouvelles ne sont pas bonnes… Le mathématicien prédit la chute de l’Empire galactique. L’empereur décide alors d’envoyer le Dr. Seldon sur la lointaine planète Terminus pour qu’il crée -avec l’aide de Gaal Dornik (Lou Llobell) et de ses fidèles- une Fondation, un lieu spécial destiné à préserver le savoir de la civilisation, dans l’espoir de sa reconstruction.

Antique et futuriste

La première grande qualité de « Foundation » est son esthétique cinématographique incroyable. On n’avait plus vu ça depuis « Game of Thrones ». Que ce soit les effets spéciaux, les plans en extérieur ou même les costumes : tout est léché ! David S. Goyer nous plonge dans un univers SF très original, mêlant l’antique et le futuriste.

Intrigue complexe

Vient ensuite l’excellente intrigue, dense et complexe, qui pourrait en décourager certains mais qui constituera pour d’autres un véritable plaisir pour l’esprit. La narration n’est pas toujours des plus fluides mais on finit par se familiariser avec les sauts dans le temps et l’espace. L’intrigue gagne en intensité au fur et à mesure des épisodes. Le seul petit bémol est peut-être un manque d’émotions, même si les personnages -en particulier féminins- sont forts et attachants.

David S. Goyer a prévu au minimum sept saisons pour transposer la saga à l’écran. Mais on peut déjà dire que « Foundation » est la meilleure série de science-fiction de ces dernières années.