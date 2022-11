Florent Pagny rassure ses fans et leur donne rendez-vous

Ce samedi, un concert Taratata 100 % live, consacré à la lutte contre le cancer, était diffusé sur France 2. Florent Pagny aurait aimé être de la partie au côté de Zazie, Patrick Bruel, Marc Lavoine et Pascal Obispo. Mais c’est via un message vidéo que le chanteur a rassuré ses fans sur son état de santé et leur a fixé un rendez-vous.

Ce samedi 29 octobre, un concert Taratata 100 % Live, consacré à la lutte contre le cancer, était diffusé sur France 2. Comme lors de la précédente édition, Zazie, Marc Lavoine, Patrick Bruel et Pascal Obispo ont répondu présents pour accompagner Nagui le temps d’une soirée. Florent Pagny devait lui aussi être de la partie mais le chanteur, atteint d’un cancer du poumon, n’a pas pu venir et se repose actuellement en Patagonie, en Argentine.

Pour s’excuser de son absence, l’interprète de « Ma liberté de penser » a enregistré et envoyé un message vidéo que l’animateur Nagui a partagé avec les fans.

Des images rassurantes

Se montrant très rassurant, Florent Pagny a affirmé qu’il se sentait de mieux en mieux. « J’aurais bien aimé être avec vous pour une soirée comme celle-ci, pour se soutenir et se mobiliser contre le cancer surtout que je suis largement concerné maintenant. Justement, je suis tellement concerné que je suis dans cette phase de remise en forme », a ainsi expliqué le chanteur dans ce message vidéo.

Pagny donne rendez-vous à ses fans

L’artiste a poursuivi son message en fixant un rendez-vous à son fidèle public. « Normalement, si tout va bien, l’année prochaine, on se retrouverait enfin tous ensemble, pour chanter ensemble et pour chercher des dons, puisque ce sont les dons individuels qui permettent le développement et la recherche. Et ça commence à porter ses fruits, comme vous le voyez, je me sens de mieux en mieux, c’est que les programmes marchent de mieux en mieux », a assuré le chanteur. Et le coach de The Voice France de conclure « Vous me manquez un petit peu… ».

Une vidéo, à découvrir ci-dessous, qui a certainement rassuré les fans mais qui a aussi ému ses amis artistes présents sur le plateau.