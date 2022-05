Florent Pagny face au cancer: le chanteur apparaît avec une canne et émeut la toile

Ce jeudi, la fille de Florent Pagny, Ael, a partagé sur Instagram une photo de son père. On y voit le chanteur, qui se bat actuellement contre un cancer du poumon, au Mont Saint-Michel. Un détail n’a pas échappé aux internautes : le coach emblématique de The Voice s’appuie sur une canne.

En janvier dernier, Florent Pagny annonçait qu’il s’engageait dans un long combat : celui contre son cancer des poumons. Une bataille qu’il mène avec le soutien inébranlable de ses fans, mais surtout de sa famille. Ce jeudi, sa fille Ael lui a rendu hommage en publiant un cliché sur Instagram.

« Le boss », écrit-elle simplement en légende. On y voit Florent Pagny, au Mont Saint Michel, muni d’une canne. Cette photo a été prise lors d’un shooting que le chanteur a réalisé pour le magazine Gala.

En commentaires, de nombreux internautes se sont émus et les messages de soutien affluent. « J’adore votre père, ses chansons, sa philosophie. C’est une belle personne qui ressortira encore plus fort après ce combat », écrit un internaute. « Un guerrier ! », « Un roc ! » « Quelle force et quelle détermination Mr Pagny », « Fort et humble, votre papa est un battant. Prenez soin de vous », peut-on encore lire.

Des nouvelles encourageantes

Mercredi, le chanteur a tenu à rassurer ses fans sur son état de santé : « Cette histoire est bientôt derrière moi puisqu’il ne me reste plus qu’une chimio, je peux vous dire que je vais très bien », a-t-il expliqué. « Le protocole a plutôt bien fonctionné car dès les deux premières immunothérapies ma tumeur, qui était grosse comme un kiwi, s’est transformée en noisette », s’est réjoui le chanteur.