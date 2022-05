Florent Pagny atteint par un cancer: ce qu’il a mis en place pour préserver ses parents

Florian Pagny se bat depuis plusieurs mois contre un cancer du poumon. Et si le chanteur continue à occuper le siège de coach dans «The Voice» malgré la maladie, il a décidé de préserver ses parents, afin de leur éviter du stress et de la fatigue.

En janvier dernier, Florent Pagny a annoncé à ses fans qu’il livrait un combat contre une tumeur au poumon. « J’ai essayé de ne pas me poser trop de questions car les réponses peuvent t’anéantir. Tu ne peux pas non plus te laisser glisser dans une tristesse ou une angoisse que tu ne pourras pas contrôler », a-t-il confié à Nikos Aliagas dans les pages de Gala il y a quelques jours.

Un traitement lourd, mais qui fonctionne

Malgré la maladie et la chimio, le chanteur était bel et bien présent sur le plateau de « The Voice France » samedi dernier. « J’assume ma tête même si je vais peut-être mettre des lunettes à cause de la chute de mes cils qui me donne vraiment un air malade, mais le reste je gère », expliquait-il en préambule du show. « Je n’ai plus de cheveux, plus de barbe, plus beaucoup de sourcils ! Que veux-tu, j’ai toujours travaillé tous les looks, là j’arrive à l’extrême. »

Et d’un point de vue santé, le chanteur a détaillé : « Les dernières nouvelles que j’ai de mon intérieur, si je peux m’exprimer ainsi, c’est que la tumeur a bien rétréci, de la taille d’un bon kiwi, je suis passé à une noisette après deux chimios. »

Préserver ses parents

S’il y a bien une chose qui compte pour le coach de « The Voice », c’est sa famille. Ce vendredi, nos confrères de Closer expliquent d’ailleurs qu’il a tout fait pour préserver ses parents de cette épreuve. Il aurait donc demandé qu’ils ne lui rendent visite ni chez lui, ni à l’hôpital. Le but : leur éviter du stress, de la fatigue et de la tristesse. Il va sans dire qu’il les retrouvera dès qu’il aura vaincu cette saloperie de maladie.