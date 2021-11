Entre Shawn Mendes et Camila Cabello, c’est de l’histoire ancienne: «Nous continuerons d’être meilleurs amis»

A l’été 2019, les deux chanteurs Shawn Mendes et Camila Cabello démarraient une histoire d’amour qui aura passionné leurs fans. Les artistes avaient d’ailleurs joué avec leurs nerfs en ne s’embrassant pas lorsqu’ils avaient interprété leur tube «Senorita» aux MTV VMA, peu de temps après cette officialisation.

Depuis, les deux jeunes stars filaient le parfait amour et semblaient plus heureux que jamais, eux qui avaient encore été photographiés en train de s’embrasser sur une plage de Miami au mois de novembre.

Un amour «plus fort que jamais»

Malheureusement, c’est désormais fini entre les deux stars, qui semblent toutefois s’être quittées en bons termes. Sur Instagram, ils ont tous les deux posté une story officialisant leur rupture : « Nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour l’un pour l’autre en tant qu’humains est plus fort que jamais. Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et nous continuerons d’être meilleurs amis. Nous apprécions tellement votre soutien depuis le début et à l’avenir. Camila et Shawn. » Leur jeune âge semble donc ne pas avoir été un problème pour régler cette fin de relation de façon tout à fait mature.