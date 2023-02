Ellen Pompeo heureuse d’avoir quitté «Grey’s Anatomy»

Ellen Pompeo tourne définitivement la page de « Grey’s Antomy ». L’actrice n’apparaîtra plus après l’épisode 7 de la saison 19, dont la date de sortie est prévue pour ce jeudi 23 février 2023 sur ABC aux USA.

Une nouvelle difficile pour les fans de la série. Mais à en croire l’actrice, ce départ est la meilleure chose qui lui soit arrivée.

Enfin libre

Dans une interview accordée à WWD, la maman de 53 ans se dit être enfin libre : « J’ai vraiment le sentiment d’avoir mérité ça. J’ai passé tellement d’années avec cette série qui me prenait quasiment tout mon temps. Donc là, c’est vraiment la première fois que je peux autant voyager depuis que je ne travaille plus (…) C’est un vrai sentiment de liberté ».

Ellen Pompeo s’est ensuite confiée sur son nouveau projet de mini-série de la plateforme Hulu : « Ce format de huit épisodes est tellement mieux pour moi, surtout après avoir travaillé pour une chaîne classique aussi longtemps. Le streaming permet d’avoir un emploi du temps idéal. Vous travaillez quelques mois et hop, c’est terminé ».

AFP / A. Sussman

Ellen remercie ses fans

Dans un post Instagram, Ellen Pompeo avait remercié ses fans pour l’avoir autant soutenu durant toutes ces saisons. « Je suis éternellement reconnaissante et touchée par l’amour et le soutien que vous m’avez tous témoigné, que vous avez témoigné à Meredith GREY pendant 19 saisons ! Rien de tout cela n’aurait été possible sans les meilleurs fans du monde », pouvait-on notamment lire en légende.

En prévision de sa dernière apparition, ABC a diffusé une vidéo émouvante rendant hommage aux 19 saisons de la comédienne dans la série médicale.

