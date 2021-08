Ed Sheeran évoque les détails de son mariage secret : « personne n’est venu »

En 2019, le chanteur Ed Sheeran avait épousé Cherry Seaborn, son amour de toujours, dans le plus grand secret. Pour la première fois, l’artiste a évoqué les détails de cette journée spéciale.

Artiste au succès planétaire, Ed Sheeran sait aussi se contenter de l’essentiel. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait pour son mariage avec Cherry Seaborn, sa femme qu’il connaît depuis ses 11 ans. « Il n’y avait presque pas d’invités. On a fait ça pendant la nuit, un jour quelconque de janvier, au milieu de nulle part », raconte Ed Sheeran dans le podcast Table Manners de Jessie Ware. « Personne ne savait, personne n'est venu. Nous avons allumé des bougies et nous nous sommes mariés. Après nous sommes rentrés nous avons pris un curry. »

Quelques mois plus tard, les jeunes mariés ont tout de même rassemblés leurs proches pour fêter l’événement. « La fête était plus une célébration pour nous et tous nos amis qu’une véritable cérémonie de mariage. Je ne voulais pas de photos. Tout le monde a respecté mon choix », souligne l’artiste.

En septembre, Ed Sheeran et son épouse ont accueilli leur premier enfant, une petite Lyra.