Accueil Médias & People Dwayne Johnson offre un superbe cadeau à sa maman, elle réagit avec beaucoup d’émotion (vidéo) Sur Instagram, l’acteur Dwayne Johnson a partagé une vidéo du Noël très particulier qu’il a vécu en famille. Cette fête a été l’occasion pour lui d’offrir une nouvelle voiture à sa mère, un cadeau qui l’a beaucoup émue, elle qui a eu une vie difficile avant la réussite de son fils. Ph. Instagram Dwayne Johnson a les moyens de faire plaisir à ses proches, et il ne s’en prive pas. Pour Noël, il a notamment décidé de réserver une surprise de taille à sa maman, en lui offrant une nouvelle voiture. L’ancien catcheur a publié ces images sur Instagram, sur lesquelles on voit deux de ses filles lancer un « Joyeux Noël » à leur grand-mère, avant que celle-ci ne craque, tant la surprise est belle. A post shared by therock (@therock)

« Une vie d’enfer »

En légende de cette séquence adorable, l’acteur de 49 ans a expliqué : « J’ai surpris ma maman avec une nouvelle voiture pour Noël aujourd’hui. Elle était choquée. […] Ses petits-enfants l’ont rejointe à l’intérieur de la voiture. Elle était envahie d’une pure joie. Je suis tellement reconnaissant de pouvoir faire ce genre de choses pour ma mère, qui a eu une vie d’enfer. Je ne prends rien pour acquis. Elle non plus. Joyeux Noël maman, profite bien de ta nouvelle balade […] Nous t’aimons. Tu mérites bien plus. »

La vidéo a déjà été likée plus de cinq millions de fois, preuve s’il en fallait de la notoriété de Dwayne Johnson.