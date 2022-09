Drew Barrymore peut passer des «années» sans sexe: «Qu’est-ce qui ne va pas chez moi?»

Pas de sexe, pas de problème. Drew Barrymore a confié dans son propre talk-show qu’elle pouvait passer « des années » sans avoir de relations sexuelles. « Qu’est-ce qui ne va pas chez moi pour que six mois ne me paraissent pas très longs ? », a demandé l’actrice à son public du « Drew Barrymore Show », tout en évoquant la récente révélation d’Andrew Garfield, qui a déclaré être resté célibataire pendant six mois. Je me suis dit : « Oui, et alors ? ».

« Des années » sans sexe

L’actrice de 47 ans a commenté l’aveu de l’acteur de 39 ans. Lorsque Ross Mathews a ajouté : « C’est le titre : ’Drew peut tenir six mois, pas de problème'», la star de « Scream » a corrigé le juge de « RuPaul’s Drag Race » précisant qu’elle pouvait en fait s’abstenir pendant « des années ».

La révélation de Barrymore est intervenue un mois après que Garfield ait déclaré sur le podcast de Marc Maron qu’il s’était « privé » de sexe et de nourriture pour jouer un prêtre dans le film « Silence » de 2016. La star de « Amazing Spider-Man » a qualifié cette expérience de « spirituelle », expliquant : « J’ai fait un tas de pratiques spirituelles tous les jours. J’ai créé de nouveaux rituels pour moi-même. (…) J’ai eu des expériences assez sauvages et tripantes ».

Quant à Drew Barrymore, elle a également parlé franchement de sa vie sexuelle. En février 2021, la lauréate d’un Golden Globe a avoué qu’elle avait déjà eu des relations sexuelles avec un partenaire dans une voiture. Elle a également indiqué qu’elle préférait un éclairage « doux » ou « naturel » pour faire l’amour à l’intérieur.

Une mère célibataire prudente

Barrymore a été mariée trois fois. D’abord à Jeremy Thomas, puis Tom Green et enfin à Will Kopelman. L’actrice a accueilli ses filles Olive, 9 ans, et Frankie, 8 ans, avec ce dernier avant de divorcer en 2016. Lorsqu’il s’agit de sortir en tant que mère célibataire, la star de « E.T.» fait preuve de prudence.

« Je ne veux pas ramener d’hommes à la maison », a-t-elle déclaré à Bobby Berk dans son émission sur CBS. « Je pense qu’il me faudrait un très long moment pour rencontrer quelqu’un et apprendre à le connaître avant même de pouvoir le présenter à mes filles », a conclu Barrymore, les larmes aux yeux.