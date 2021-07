Dorian (Koh-Lanta) se lance un énorme défi en hommage à Bertrand-Kamal

Dorian et Bertrand-Kamal avaient partagé l’aventure Koh-Lanta lors de la saison des « Quatre Terres », diffusée l’an dernier. Pour honorer la mémoire de son ami, décédé en septembre dernier d’un cancer du pancréas, le coach sportif s’est lancé un sacré challenge.

En septembre dernier, le décès de Bertrand-Kamal, candidat emblématique de « Koh-Lanta », secouait les téléspectateurs mais aussi toute l’équipe de l’émission. Dix mois après cette tragédie, les aventuriers qui ont partagé son aventure ne l’ont pas oublié ! Dorian, qui était présent dans « Koh-Lanta, les 4 Terres », a décidé de se lancer un défi, pour honorer la mémoire de son ami décédé.

Un marathon par jour

Ce jeudi 29 juillet, Dorian Louvet a annoncé qu’il se lançait dans ce fameux défi, dans le but de récolter des fonds pour la recherche. Selon les informations de Voici, son projet, qu’il a intitulé « Courir pour Bertrand-Kamal », consiste en une épreuve de course qui équivaut à un marathon par jour, pendant huit jours ! Plusieurs kilomètres à vélo sont également prévus.

« En plus de plusieurs personnalités qui partageront un bout de chemin avec moi, j’invite toute personne qui le souhaite à me rejoindre sur les parcours proposés afin de courir ou pédaler ensemble et de m’apporter votre soutien », a déclaré Dorian.

En même temps que la course, une cagnotte sera lancée afin de récolter des dons. L’objectif fixé s’élève à 5.000 €. Quelle belle initiative !