Dix films «spécial Cannes» à voir gratuitement en ligne

Depuis le 5 juillet, la plateforme de streaming MK2 Curiosity s’est mise à l’heure cannoise. Dix films sont proposés aux internautes, totalement gratuitement, et le resteront jusqu’au 22 juillet prochain. Des œuvres dont les réalisateurs ou les acteurs ont tous un lien avec le célèbre festival de cinéma reconnu dans le monde entier, soit pour avoir été récompensés ou simplement sélectionnés.

Les réalisateurs en sélection officielle 2021

Parmi eux, quatre films sont signés par des réalisateurs et réalisatrices en lice pour la sélection officielle de 2021. Ainsi, les internautes pourront découvrir ou redécouvrir « Tokyo ! » de Bong Joon-ho, palme d’or à Cannes en 2019 pour le film « Parasite », Michel Gondry et Leos Carax, dont le film « Annette » a fait l’ouverture de cette 74e édition du Festival de Cannes ce mardi 6 juillet. « Abouna », le film de Mahamat-Saleh Haroun sorti en 2001 est aussi disponible. Le réalisateur tchadien fait partie de la sélection officielle de cette année avec son film « Lingui, les liens sacrés ».

Andrea Arnold, en sélection pour « Cannes Première » avec « Cow », est également à l’honneur avec « Fish Tank », sorti en 2009. « Mysterious Object at noon » d’Apichatpong Weerasethakul, sorti en 2000, est de nouveau diffusé alors que le réalisateur thaïlandais est en lice pour la sélection officielle avec « Memoria ».

Enfin, c’est Jane Birkin qui sera doublement à l’affiche sur la plateforme de streaming avec « Jane B. par Agnès V. » d’Agnès Varda et sur la Croisette avec « Jane par Charlotte » de Charlotte Gainsbourg.

Les cinq autres films diffusés gratuitement sur la plateforme de streaming ont quant à eux marqué l’histoire du festival cannois. « Le saut dans le vide » de Marco Bellocchio, pour lequel Michel Piccoli et Anouk Aimée ont reçu les prix d’interprétation masculine et féminine en 1980, « Canine » de Yorgos Lanthimos, prix Un certain regard en 2009, « Hunger » de Steve McQueen, caméra d’Or en 2008, « La femme est l’avenir de l’homme » de Hong Sang-soo, en sélection officielle en 2004, et « Taxi Blues » de Pavel Lounguine, prix de la mise en scène en 1990, complètent cette liste de dix films à regarder gratuitement sur MK2 Curiosity.