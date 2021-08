Dita Von Teese est prête à enflammer «Danse avec les stars»

La mannequin et danseuse érotique américaine Dita Von Teese sera au casting de la nouvelle saison de « Danse avec les stars » qui sera diffusée à partir du 17 septembre sur TF1. Elle sera aux côtés de Bilal Hassani, Michou, Wejdene, Lola Dubini, Lucie Lucas, Gérémy Crédeville, Lââm, Jean-Baptiste Maunier, Moussa Niangane ou encore Tayc.

Elle a refusé de participer à l’édition américaine

Tous les regards seront tournés vers Dita Von Teese. La star internationale s’est confiée dans une interview exclusive accordée à Gala. « Aux États-Unis, quand on m’a proposé d’intégrer l’émission, j’ai refusé. Pourquoi ? Parce que toutes celles qui y sont allées en sont reparties blessées. J’avais peur de ne plus pouvoir poursuivre mes shows », a-t-elle expliqué.

Un atout de ne pas bien comprendre le français ?

Mais pourquoi avoir choisi de participer à l’édition française de l’émission alors ? « J’adore la France, les Français, mais aussi votre fromage et votre pain. Comme je vais beaucoup m’entraîner, je pourrai en manger beaucoup », a confié Dita Von Teese. Le fait de ne pas parler français ne fait pas peur à la star américaine. Au contraire, elle voit même cela comme un avantage. « Étant donné que je ne comprends pas très bien votre langue, avec un peu de chance, je ne comprendrai pas les critiques des jurés », a-t-elle répondu en rigolant.

Comment s’en sortira Dita Von Tesse dans « Danse avec les stars » ? Réponse dans quelques semaines sur TF1.