Devenu papa à 16 ans, Soprano revient sur le fils qu’il n’a jamais connu

Interviewé par Audrey Crespo-Mara, Soprano est revenu sur sa vie et son parcours. Le rappeur de 42 ans a également abordé le fils qu’il n’a jamais connu. « Quand j’étais plus jeune, j’étais avec une fille et on a eu un enfant à 16 ans. Mais on était trop jeune. C’était compliqué. Elle a placé l’enfant à la DDASS sans m’en avertir. Elle m’a prévenu après. L’enfant est né sous X. La loi française fait que si l’enfant est né sous X et que je ne l’ai pas reconnu, je ne suis pas le père, je ne suis rien, je ne peux rien faire », a confié Soprano.

Le rappeur a reconnu avoir eu toutes les difficultés du monde à traverser cette épreuve dont il souffre encore aujourd’hui. « À l’heure actuelle, je ne sais pas s’il est vivant, s’il est en bonne santé. C’est compliqué. Il y a eu un moment où j’ai eu envie de m’enlever la vie. C’était une période très compliquée, heureusement qu’il y avait la musique. J’ai pu tout lâcher à l’intérieur pour ne pas faire plus de bêtises que ça », a-t-il confié dans cet entretien poignant.

Soprano est aujourd’hui l’heureux papa de trois enfants, Inaya, Lenny et Luna, respectivement nés en 2007, 2009 et 2012.