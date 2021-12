Deux prétendants de «L’amour est dans le pré» venus pour Nicolas tombent amoureux l’un de l’autre

Plusieurs prétendants étaient venus à la rencontre de Nicolas lors des speed-datings organisés dans « L’amour est dans le pré ». Parmi eux, Sébastien et Rémy ont eu un feeling l’un pour l’autre et ont réalisé qu’ils avaient de nombreux points communs. Ils se sont alors décidés à se contacter en fin de tournage, comme l’explique Rémy : « Je suis rentré à l’hôtel le soir et il m’a contacté quand j’étais à l’hôtel et voilà. C’était un risque, mais pendant la journée, je le sentais. Soit ça passait, soit ça cassait. »

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le courant est bien passé entre les deux amants, qui ont littéralement eu un coup de foudre l’un pour l’autre. « Je crois que, dans une vie, il n’y a qu’un seul et unique grand amour. Entre nous, c’était une évidence », explique Sébastien au magazine Flair. Tant et si bien que les deux hommes sont désormais fiancés !

Bon joueur, Nicolas a, quant à lui, confié qu’il ne leur en voulait absolument pas : « L’amour, ça ne se contrôle pas. S’ils sont heureux, tant mieux pour eux. » Ainsi, il a invité Juliano seul à la ferme et ceux-ci vont donc se découvrir pendant deux jours avant de voir s’ils souhaitent partir ensemble en voyage.