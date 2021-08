Deux candidats emblématiques de Koh-Lanta officialisent leur couple: «J’ai eu le coup de foudre»

Dans une interview livrée à Gala, Alix a officialisé sa relation avec Mathieu, qu’elle avait rencontré sur l’édition de «Koh-Lanta Les 4 Terres». Elle raconte qu’elle a directement eu le coup de foudre, et que leur idylle dure depuis plus d’un an.

Les fans de Koh-Lanta soupçonnaient qu’il se tramait quelque chose entre ces deux-là, mais c’est désormais officiel: Alix et Mathieu, qui se sont rencontrés lors de l’avant-dernière saison, sont en couple depuis plus d’un an.

L’aventurière a donné une interview au journal Gala, durant laquelle elle officialise leur relation: «Quand je suis arrivée sur l'édition Les 4 Terres, j'ai eu un coup de foudre pour Mathieu. En rentrant, on s'est mis ensemble. Et ça dure depuis un an. On était nature-peinture sur l'île, mais on s'est plu. Du coup, on s'est dit que le retour à la vie normale ne pouvait que bien se passer.»

Suite à cette confidence, la candidate a également posté une photo d’eux, rendant donc publique leur idylle. «Qu'est-ce qu'on a pas écrit sur elle et moi. [...] Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leurs noms, Bonnie Parker et Clyde Barrow», joint-elle en légende du cliché, reprenant les paroles de la chanson de Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot.