Découvrez le programme de la soirée Disneyland Paris Pride qui va célébrer la diversité en juin prochain

Disneyland Paris, depuis de nombreuses années, s’engage en faveur de l’inclusion et célèbre la diversité de ses visiteurs. Le parc d’attractions affichera les couleurs du drapeau LGBT le 11 juin prochain avec la soirée Disneyland Paris Pride.

Disneyland célébrera la diversité avec de nombreuses animations et un concert live en plein air, avec un line up varié. Au programme : performances d’artistes internationaux, parade multicolore et attractions ouvertes jusqu’à 2h du matin.

Au cours de la soirée, les visiteurs vibreront lors d’un concert live sur une scène extérieure en plein cœur de Production Courtyard : Mika, Bilal Hassani ou encore, Becky Hill, la chanteuse britannique, révélée dans la première saison de The Voice UK seront présents. Elle s’était classée numéro 1 des charts britanniques dont la popularité est grandissante.