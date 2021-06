Déclaré «innocent», Jeremstar exprime sa joie sur les réseaux sociaux

Près de trois ans et demi plus tard, l’auteur de la plainte s’est finalement rétracté et a admis avoir menti. Ce qui explique la joie du blogueur, qui rappelle que ce scandale lui a coûté sa place de chroniqueur dans l’émission «Salut les Terriens» diffusée sur C8 ainsi que de nombreux contrats avec des annonceurs. «Aujourd’hui est un jour particulièrement important pour moi. J’ai reçu un courrier du procureur de Nimes, en charge de l’enquête de ce qui a injustement été appelé le ‘JeremstarGate’ par mes cyberagresseurs et les médias. ‘L’affaire a été classée sans suite à l’égard de Monsieur Jérémy Gisclon (Jeremstar, ndlr), aucune infraction n’ayant été retenue’», écrit l’homme de 34 ans sur Instagram.