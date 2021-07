De vives tensions sur le plateau d’«Affaire conclue», certains acheteurs ne se parlent plus

Si le succès de l’émission « Affaire conclue » ne diminue pas, il semble que les tournages soient de plus en plus tendus. C’est en tout cas ce qu’affirme StarMag, qui assure que certains acheteurs ne peuvent plus se voir. D’après une source interrogée par le site people, certains ne s’adresseraient même plus la parole ! La cause ? « Une guerre d’ego » entre les anciens de l’émission, comme Julien Cohen ou Caroline Margeridon, et les nouveaux venus, tel François-Xavier Renou. « Il y a une guerre d’ego entre les anciens et les nouveaux. François-Xavier Renou se prend pour une star et agace tout le monde », détaille cette source.

Mais des tensions existent également entre les membres les plus anciens du programme. La relation entre Julien Cohen et Caroline Margeridon serait ainsi explosive, tout comme celles entre Julien Cohen et Caroline Pons mais également entre Caroline Margeridon et Alexandra Morel. Rajoutez à cela une certaine baisse de motivation et la coupe est pleine ! « Alexandra Morel et Stéphane Vanhandenhoven s’ennuient et ont demandé à faire moins d’émissions, ils s’éloignent », indique également cette source. Plusieurs acheteurs trouveraient finalement que les objets présentés sont de moins en moins intéressants. Résultat ? Ils ne « s’amusent plus ». De quoi précipiter la fin de l’émission ?