De la triche dans The Voice France? Des propos de Jenifer et Mika interpellent les internautes

Des internautes ont été surpris par des propos de Jenifer et Mika lors des dernières auditions de The Voice France.

L’émission The Voice France est-elle truquée ? Oui, à en croire certains internautes interpellés par des commentaires des coachs Jenifer et Mika. Alors que Will Barber, déjà un des chouchous de cette saison, se présentait pour son audition à l’aveugle, Jenifer a appelé ses collègues à se taire pour écouter le « monsieur au chapeau ». Mika a, lui, indiqué à Zazie que le candidat était barbu. Problème, les deux coachs ne s’étaient pas encore retournés au moment d’effectuer ces commentaires.

« La grande question est comment Jenifer savait que c’était un monsieur avec un chapeau ? », s’est notamment demandé un internaute. « Comment Jennifer a pu savoir que le chanteur avait un chapeau alors qu’elle ne l’avait pas vu et que c’était à l’aveugle ? », a commenté un autre.

D’autres internautes ont expliqué que les coachs avaient probablement vu le reflet du candidat. « Y’a une histoire de reflet en face d’eux car l’année dernière ils avaient été induits en erreur quand un candidat est venu en talon, sauf que c’était un homme, et Florent (Pagny, ndlr) a dit qu’il n’avait pas compris car il avait vu des talons en face de lui ».