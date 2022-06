Cyril Hanouna tacle Thierry Ardisson: «J’espère ne pas finir comme lui»

Cyril Hanouna a confirmé il y a quelques jours qu’il préparait un film dans lequel il jouera. Intitulé : « Je déteste Cyril Hanouna ». L’idée était d’abord de s’intéresser au chroniqueur Jonathan Cohen. Mais lors de la rédaction du script, il a vite changé d’avis. « Il y a plus de gens qui me détestent », explique-t-il dans les colonnes du Parisien. Ce film est donc une façon pour lui de répondre à ses détracteurs.

Au cours de l’interview, il se confie sur le pitch du film à savoir : son « sosie, un archéologue, qui revient donner des cours en France et dont tout le monde se fout. Un jour, il va se retrouver à ma place et se rendre compte que ma vie est beaucoup plus chiante que la sienne. Je devrais jouer les deux personnages et enrôler quelques chroniqueurs. Avec ce film, on vise les Français qui ne nous regardent pas ».

Dans le collimateur

En effet, l’animateur au franc-parler n’est pas toujours apprécié. L’humoriste belge Alex Vizorek a d’ailleurs, dans un billet d’humeur sur France Inter, estimé que Cyril Hanouna n’amenait « sur son plateau que des ordures dans l’unique but de faire un bad buzz ».

Alex Vizorek - AFP / G. Van der Hasselt

Le chroniqueur Patrick Cohen a, lui aussi, critiqué l’animateur de C8 sur son programme politique intitulé ‘Face à Baba’ : « Chez lui, tout est au service du clash, du spectacle et des coups bas. On zappe d’un thème à l’autre sans approfondir, de façon caricaturale ».

Dans le cadre d’une interview à TV Mag, l’animateur Thierry Ardisson n’a pas manqué de donner son avis sur Cyril Hanouna, affirmant qu’il le trouvait « vulgaire ».

Thierry Ardisson - AFP / J. Saget

Hanouna contre-attaque

Le Parisien a donc bien entendu demandé à Hanouna si Vizorek, Cohen ou encore Ardisson seraient aperçus dans son film.

« Je les remercie. Mais Vizorek, je ne savais même pas qui c’était. Cohen ? Ça ne parle pas à mes potes. Quant à Thierry Ardisson, tout le monde se demande pourquoi il est encore là. Il aurait dû arrêter en 1986. J’espère ne pas finir comme lui », a asséné l’animateur.