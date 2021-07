Coup dur pour Philippe Etchebest: le chef contraint de fermer temporairement son restaurant à cause du coronavirus

Philippe Etchebest a annoncé sur son site web que son restaurant fermait pour une semaine au minimum à cause de suspicions de cas de Covid-19 au sein de son personnel.

Via Sudpresse

Mauvaise nouvelle pour le célèbre chef Philippe Etchebest, qui a été contraint de fermer temporairement son restaurant « Le Quatrième Mur », situé à Bordeaux. Sur le site internet de l’établissement, le chef donne des explications : « C’est avec tristesse et regret que nous vous informons de la fermeture de l’établissement pour quelques jours. Plusieurs cas de suspicion Covid ont été déclarés au sein du personnel. Notre souci premier est la sécurité de tous et nous n’hésitons pas à appliquer le principe de précaution. Nous tenons à remercier notre clientèle pour leur compréhension ainsi que les nombreux messages de soutien », est-il indiqué sur le site.

Dans les colonnes de Sud Ouest, Philippe Etchebest a réagi à cette fermeture : « Je me doutais bien que la période des congés estivaux serait favorable à la reprise de l’épidémie. Et là, nous y sommes. Quand j’ai constaté que nous avions des suspicions de contamination au sein de notre personnel, je n’ai souhaité prendre aucun risque, pour notre personnel et notre clientèle », a commenté la star de « Cauchemar en cuisine ».

Quand ces suspicions ont été détectées, Philippe Etchebest a directement adopté les bons réflexes : « J’ai respecté le protocole, il en allait de ma responsabilité. Évidemment, cette situation ne m’arrange pas du tout car nous sommes au plus fort de la saison », commente le chef étoilé. L’établissement sera fermé « au moins sept à huit jours, peut-être plus », a conclu Philippe Etchebest.