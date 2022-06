Coup de théâtre: on sait déjà que la prochaine édition de l’Eurovision n’aura pas lieu en Ukraine

Le concours Eurovision de la chanson ne se tiendra pas en Ukraine l’an prochain, bien que le pays ait remporté la dernière édition. C’est ce qu’a annoncé l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER), organisatrice du concours, estimant que la situation était trop dangereuse.

L’UER débute désormais des discussions avec la chaîne britannique BBC, qui a remporté la deuxième place.

Les dessous de cette décision

L’organisation souligne que le concours est l’une des productions télévisées les plus complexes au monde et que des milliers de personnes y travaillent ou y assistent chaque année. Au moins 12 mois sont nécessaires pour organiser l’événement, c’est pourquoi l’UER ne peut se permettre d’attendre pour prendre une décision, même si elle dit comprendre la déception de la chaîne ukrainienne UA : PBC. Habituellement, c’est le pays vainqueur qui accueille le concours l’année suivante. L’UER et les parties ukrainiennes ont examiné ces dernières semaines les différentes possibilités et scénarios. La semaine dernière, l’Ukraine avait encore indiqué envisager trois régions différentes pour l’événement. Pour l’UER, il s’agit néanmoins de garantir une place à l’Ukraine dans le spectacle de l’an prochain.

Le groupe ukrainien Kalush Orchestra est sorti gagnant du concours le mois dernier, grâce aux votes massifs du public. Malgré l’invasion russe dans le pays, la chaîne UA : PBC a répété qu’elle souhaitait organiser le concours européen. Plusieurs pays ont proposé d’aider dans l’organisation ou de reprendre celle-ci en entier.