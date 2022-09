Comment supprimer définitivement son compte Facebook en moins d’une minute?

Nombreuses sont les personnes qui ne vont plus jamais sur Facebook ou qui ne souhaitent plus poster leurs photos de vacances en famille. Elles envisagent alors de fermer définitivement leur compte. Et contrairement à ce que l’on pense, ce n’est pas très compliqué.

Dès la fermeture définitive de votre compte, tous vos contenus tels que profil, photos, vidéos et publications ne pourront plus jamais être récupérés. Donc, la toute première étape à suivre, c’est de télécharger les photos et vidéos que vous souhaitez garder. Vous ne pourrez plus non plus utiliser Facebook Messenger. À noter qu’une alternative existe si vous souhaitez simplement désactiver votre compte temporairement.

Quelques étapes à suivre

Pour supprimer votre compte, ouvrez votre application mobile dans Paramètres et confidentialité, Paramètres, Informations personnelles et de compte, Propriété et contrôle du compte, Suppression ou désactivation de votre compte Facebook. Là, vous pourrez choisir de supprimer ou désactiver votre compte. Si vous le faites sur le web, vous trouverez cette option dans l’onglet Vos informations Facebook.

Se rétracter, c’est possible

À noter que dans les 30 jours qui suivent, vous pourrez toujours revenir sur votre décision et annuler la suppression de votre compte si vous le souhaitez. Passé ce délai, votre compte et toutes vos informations seront définitivement supprimés.

