Comment Messi dépense-t-il ses millions?

En passant au Paris-Saint-Germain, Lionel Messi devrait voir son salaire diminuer, passant de 74,9 millions € nets annuels au Barça à 40 millions au PSG, selon L’Equipe. Une perte que l’attaquant pourrait compenser en attirant de nouveaux sponsors et en décrochant des primes.

L’Argentin est le joueur de foot le mieux payé au monde. Selon Forbes, il a empoché 130 millions $ (110,5 millions €) entre le 1er mai 2020 et le 1er mai 2021 (salaire, primes et sponsors). Toujours selon Forbes, Lionel Messi entrait en 2020 dans le club très fermé des sportifs ayant engendré un milliard de dollars de revenus ou plus pendant leur carrière. Rien que ça ! Mais que fait-il donc de ces sommes astronomiques ?

Bolides de luxe et investissements

D’après Business Insider, Léo Messi sait se faire plaisir, notamment avec une villa à huit millions située dans les quartiers chics de Catalogne. L’homme est aussi amateur de belles voitures. Sport Auto dénombre 18 véhicules de luxe dans son garage ou lui ayant appartenu. Enfin, Lionel Messi disposerait aussi d’un jet privé d’une valeur de 12 millions.

S’il s’autorise quelques folies, Messi est aussi homme d’affaires, rappelle le magazine économique. Il a effectivement lancé sa propre collection de vêtements et détient deux restaurants : l’un à Barcelone et l’autre à Rosario, sa ville natale, en Argentine. Le footballeur a par ailleurs investi dans l’immobilier, notamment dans un complexe de luxe du côté de Rosario, également.

Lionel Messi fait aussi profiter les plus vulnérables de sa fortune. Avec sa famille, il a créé la Fondation Leo Messi qui vise à favoriser l’accès à l’éducation et aux soins aux enfants et adolescents les plus défavorisés, en Argentine et dans le reste du monde.

Une ombre à ce tableau idyllique ? Oui, Lionel Messi et son père (et agent) ont été épinglés en 2017 pour fraude fiscale et condamnés à 21 mois de prison. Deux ans plus tard, le clan Messi est également visé par les Football Leaks.