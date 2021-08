Cœur de pirate attend son deuxième enfant

Près de neuf ans après la naissance de Romy, née le 4 septembre 2012, Cœur de pirate est à nouveau enceinte ! La chanteuse l’a annoncé en publiant un cliché de son ventre déjà bien arrondi sur Instagram. L’arrivée du bébé est prévue pour janvier 2022. « On est très contents. Et pour les gens bien intentionnés qui se demanderaient si je continue ma tournée, la réponse est oui », a écrit la chanteuse sur le réseau social.

Le père de l’enfant, Marc Flynn, est en couple avec Cœur de pirate depuis décembre 2019. Auparavant, Béatrice Martin, de son vrai nom, avait été mariée avec le tatoueur français Alex Peyrat, père de la petite Romy. Le couple s’était séparé, le temps pour Cœur de pirate de faire son coming out, avant de se remettre ensemble en 2017 et de finalement se séparer pour de bon quelques mois plus tard.