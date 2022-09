Chris Marques absent dans «Danse avec les Stars» ce soir: un ancien juré emblématique vient le remplacer

Ce vendredi, TF1 diffusera le deuxième prime en direct de « Danse avec les stars », mais devra se passer de son juré le plus fidèle en la personne de Chris Marques. Ce dernier a attrapé la Covid-19 et est donc à l’isolement, mais il peut compter sur son ami de longue date Jean-Marc Généreux pour le remplacer.

Le spectre de la Covid-19 pèse toujours sur notre société et il faut simplement accepter qu’une fois de temps en temps, une personne de notre entourage soit touchée par la maladie. Ce n’est pas Chris Marques, le juré de « Danse avec les stars », qui vous dira le contraire. En effet, celui-ci a été testé positif à la maladie, tout comme le reste de sa famille.

« Je ne serais pas sur le plateau de DALS vendredi. Ma petite famille et moi avons le Covid. Pour me remplacer sur DALS cette semaine, j’ai appelé mon copain Jean-Marc Généreux à la rescousse. Je vous retrouve le vendredi suivant », a-t-il annoncé sur Twitter.

Son comparse de toujours a réagi à la nouvelle, partageant sa joie de revenir dans l’émission : « Trop hâte de vous retrouver ce soir pour « Danse avec les stars ». C’est avec beaucoup de joie et d’émotions que je retourne sur ce plateau mythique qui a changé ma carrière professionnelle à jamais. Et ça… ! Vous connaissez la réponse. » Jean-Marc Généreux n’a pas manqué de souhaiter un prompt rétablissement à son ami.

On retrouvera donc celui qui officie désormais sur France 2, le temps d’un soir, aux côtés de François Alu, Marie-Agnès et Bilal Hassani, pour juger les personnalités du concours de danse le plus célèbre de France.