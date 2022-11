Cette sanction que pourrait infliger le roi Charles III à Harry et Meghan

La date de parution des mémoires du prince Harry est désormais connue. Attendu pour début 2023, le livre devrait faire l’effet d’une bombe au sein de la famille royale britannique. Le roi Charles III anticipe les révélations explosives qu’il pourrait contenir et envisagerait déjà de prendre des mesures strictes contre Harry et Meghan.

Tic tac… la bombe approche. La date de parution des mémoires du prince Harry a en effet été dévoilée. Et le moins que l’on puisse dire est que la famille royale britannique redoute cette sortie. Attendu pour le 10 janvier 2023, ce livre devrait ainsi faire l’effet d’une bombe du côté du palais de Buckingham. Et le roi Charles III anticiperait déjà les conséquences des révélations explosives que les mémoires pourraient contenir. Plusieurs sanctions sont envisageables. Et, selon le célèbre biographe royal britannique Tom Bower qui s’est exprimé dans les pages du Mirror, Harry et Meghan pourraient même être privés de leurs titres par le roi, en guise de « représailles ».

Même si le contenu de l’ouvrage intitulé « Spare » en anglais et « Le Suppléant » en français n’a pas encore été dévoilé, il semble évident qu’il contienne quelques révélations cinglantes contre la famille royale. Alors que l’on avait imaginé que le décès de la reine d’Angleterre aurait pu les rapprocher, les relations entre Harry et Meghan et le reste de la Couronne britannique sont toujours au point mort. Et ces mémoires ne semblent pas avoir pour objectif d’arrondir les angles et arranger les choses. Si jamais le roi décide de priver les Sussex de leur titre de noblesse, ce ne serait pas seulement le couple qui serait sanctionné mais également leurs enfants, Archie et Lilibet, qui pourraient aussi s’en trouver punis en n’étant pas nommés prince et princesse. « Si le livre est aussi dangereux que ce je pense, Harry et Meghan sont passés du côté des traîtres », a affirmé Tom Bower.

Pas de réunion de famille à Noël

Noël ne sera certainement pas synonyme de fête pour le roi Charles III. Alors qu’il vient de perdre sa mère et qu’il devra gérer le stress de la sortie imminente des mémoires de son fils cadet, ce dernier et sa femme ont déjà fait savoir qu’ils ne seront pas présents pour les fêtes. Un Noël très compliqué attend donc le roi.

Et, avec la parution de l’ouvrage du prince Harry le 10 janvier prochain, on s’attend au pire outre-Manche. Ce livre pourrait en effet signer la fin de toute relation entre Harry et sa famille. « Tout le monde se prépare pour une autre période difficile (…) à la merci des Sussex », a conclu Tom Bower.