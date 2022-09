Cette immense star que «The Voice» a convaincue de remplacer Florent Pagny

Atteint d’un cancer, Florent Pagny ne participera pas à la prochaine saison de « The Voice ». Et selon les informations de Public, c’est une grande star de la chanson française qui prendra la place de l’emblématique coach dans les fauteuils rouges.

Après sept participations au célèbre télé-crochet, Florent Pagny sera absent de la prochaine saison. Atteint d’un cancer du poumon, le chanteur doit avant tout se consacrer à sa santé et sa guérison. Ces prochains mois, priorité sera donc accordée au repos.

De son côté, la production de The Voice prépare déjà la prochaine saison, alors que l’édition « Kids » vient de démarrer sa diffusion. Et se retrouve face à un énorme challenge : qui serait à la hauteur pour remplacer Florent Pagny, le plus emblématique des coachs de l’émission ? Selon les informations du magazine Public, la production est parvenue à lui trouver un remplaçant en or.

Sollicité à plusieurs reprises, il avait jusqu’à présent refusé les propositions de TF1. Mais cette fois devrait être la bonne : Patrick Bruel devrait rejoindre le banc de coachs pour la prochaine saison de l’émission !

Quant à savoir qui s’assiéra à ses côtés, aucune information n’a, pour l’heure, été dévoilée. Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney rempileront-ils pour une nouvelle saison ? Découvrira-t-on un nouveau coach mystère ? Affaire à suivre !