Cette fois où Harry a exhibé un string «doux et poilu» devant Kate Middleton

Cela fait bien longtemps que les relations ne sont plus très chaleureuses entre les fils de la princesse Diana. On peut même dire qu’elles sont plutôt glaciales. Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi. William et Harry ont même été très proches. En témoigne cette anecdote que le duc de Sussex relate dans son autobiographie, «Le Suppléant».

Celle-ci remonte au 29 avril 2011, jour du mariage de William et de Kate Middleton. Devant l’assemblée, le Prince Harry s’était emparé du micro pour livrer un discours plein d’humour et majoritairement « improvisé ».

Lire aussi Une réconciliation en vue du couronnement? Le Prince William fait un pas vers son frère Harry

«L’assistance s’est étranglée»

« J’ai raconté quelques blagues sur notre enfance, une histoire bête sur l’époque où Willy jouait au waterpolo, avant de lire quelques extraits hilarants de lettres de soutien que les gens lui envoyaient », raconte-t-il. Et parmi les lettres, une avait retenu l’attention du frère du marié. « Un Américain lui racontait qu’il s’était lancé dans la capture de mille hermines destinées à la réalisation du vêtement qu’il avait en tête pour la nouvelle duchesse de Cambridge, mais malheureusement il n’avait réussi qu’à en dénicher… deux. Sale temps pour les hermines. »

« L’Américain ne s’est pas laissé abattre », poursuit-il, « il a improvisé, tiré le meilleur parti de ce qu’il avait, et bricolé quelque chose ». C’est à ce moment précis qu’Harry a glissé sa main dans sa poche pour en sortir… un string. « L’assistance s’est étranglée », se souvient-il. « C’était un string. Doux et poilu. Quelques bouts de ficelle en soie attachés à une pochette en hermine pas plus grande que celle qui était cousue à l’intérieur de ma tunique. Un grand éclat de rire gratifiant a parcouru la salle. » Nul doute que la Duchesse a apprécié ce cadeau délicat le jour de son mariage !

Retrouvez toute l’actu sur Metrotime.be