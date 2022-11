Cet épisode de Friends contient une erreur et aucun fan ne l’avait jamais remarquée

Chez vous aussi, Friends tourne en continu ? Ça tombe bien, nous sommes également de grands fans et lorsque nous avons découvert ce matin qu’une erreur existait dans un des dialogues de la série, nous avons eu du mal à y croire. Et pourtant, force est de constater que c’est bel et bien le cas, après avoir (pour l’occasion), regardé l’épisode pour la 823e fois (si, si, on vous promet).

Cela se joue dans le 12e épisode de la quatrième saison du show, durant lesquels Chandler et Joey, d’un côté, et Monica et Rachel, de l’autre, s’affrontent autour d’un grand jeu organisé par Ross. Les enjeux de ce jeu qui concernent la connaissance mutuelle de ces amis sont immenses : si Rachel et Monica perdent, elles doivent céder leur appartement. Si Chandler et Joey perdent, ils doivent se débarrasser de leurs deux animaux de compagnie, une oie et un coq. Sur le gong, c’est finalement les deux garçons qui l’emportent, au grand désespoir de Monica, qui voit son monde s’écrouler.

Un léger détail

C’est alors que l’erreur de dialogue intervient, comme l’a pointé un fan sur Reddit. « C’est mon épisode préféré, je l’ai vu tellement de fois ! Juste après que les garçons ont gagné, quand Rachel refuse de déménager, Monica dit : ‘Si nous avions perdu, nous leur aurions fait se débarrasser des oiseaux ?’ (‘If we had lost, we would have made them’ dans la version originale). Ça n’a aucun sens. Elles ont perdu. Elle [Monica] était probablement censée dire : ‘s’ils avaient perdu’ ou ‘si nous avions gagné’, non ? », s’interroge-t-il à raison sur le forum.

C’est certes un détail, mais cela nous laisse envisager que d’autres petites erreurs de ce type se cachent dans la série. Une excuse suffisante pour tout regarder à nouveau ? À noter que dans la version française, cette erreur n’existe pas et donc que la doubleuse s’était rendu compte de cette petite coquille.

Retrouvez toute l’actualité sur Metrotime.be