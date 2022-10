Cet accessoire porté par la reine Mathilde a beaucoup plu à la presse britannique

Cette semaine, le roi Philippe et la reine Mathilde sont en visite officielle en Allemagne. Mercredi, le couple royal s’est rendu dans la capitale du land de Rhénanie-Palatinat, Mayence, pour visiter l’entreprise de biotechnologie BioNTech. Il s’est ensuite rendu au siège de BASF situé à Ludwigshafen. Enfin, le Roi et la Reine ont également une visite d’un domaine viticole.

« Assez original »

L’une des tenues arborées par la reine Mathilde durant la journée n’est pas passée inaperçue de l’autre côté de la Manche ! En effet, nos confrères britanniques ont visiblement très apprécié le… serre-tête porté par la Reine.

« Un très bel accessoire. Assez original, mais très élégant », analyse le Daily Express. L’accessoire, assorti à la robe de la reine Mathilde vient de la maison Fabienne Delvigne.

Kate « pourrait bien s’en inspirer »

Et si les Anglais en parlent, c’est parce qu’ils regrettent que la princesse Kate Middleton ait arrêté de porter des bandeaux et des serre-têtes dans les cheveux.

Le quotidien britannique regrette en effet que Kate ne porte plus cet accessoire. « Kate est la nouvelle princesse du Pays de Galles, et elle est occupée à se préparer pour son futur rôle de Reine. Depuis un certain temps, on peut clairement voir qu’elle abandonne les accessoires trop ‘coquets’ comme les bandeaux et porte plutôt des chapeaux assez imposants. Mais elle pourrait bien s’inspirer du dernier look de la reine de Belgique. Elle porte également le titre de Reine et n’a aucun souci à s’afficher avec un serre-tête », estime le Daily Express.

Kate Middleton sait donc ce qui lui reste à faire : s’inspirer de la reine Mathilde !