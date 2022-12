C’est officiel, Henry Cavill rend sa cape de Superman

La raison de son départ est encore inconnue, mais on sait que la nouvelle est tombée après une conversation avec les producteurs James Gunn et Peter Safran.

Le fait qu’il ait annoncé son retour en tant que Superman en octobre était un engagement du studio de cinéma, selon Cavill. L’acteur affirme que la décision a été difficile à prendre. « Mais c’est la vie », explique-t-il.

Le producteur James Gunn travaille sur un nouveau scénario pour un film de la franchise Superman. L’histoire portera sur l’enfance du super-héros, ce qui a conduit les producteurs à choisir un autre acteur.

Cavill a joué le rôle de Clark Kent aussi récemment qu’en 2016 pour le film Batman vs Superman : Down of Justice. Il a fait sa première apparition dans un film de la franchise en 2013, dans le film « Superman : Man of Steel ».

