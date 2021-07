Ces destinations idylliques où partent les célébrités cet été

Elles ont troqué leurs robes et leurs talons pour des maillots et des sandales. Depuis quelques semaines, les célébrités s’affichent en vacances sur les réseaux sociaux pour le plus grand plaisir de leurs abonnés. Tour d’horizon.

Kim Kardashian

Pour oublier la nouvelle idylle entre son ancien mari Kanye West et Irina Shayk, Kim Kardashian a pris la direction de l’Italie pour une longue virée shopping dans les rues de Rome. La star américaine a également profité de l’occasion pour réaliser un shooting photo devant plusieurs lieux emblématiques de la ville Eternelle, comme la fontaine de Trevi ou le Colisée.

Justin et Hailey Bieber

Plus amoureux que jamais, Justin et Hailey Bieber se sont rendus en Grèce pour profiter du soleil européen. Le couple a résidé dans une suite luxueuse à plus de 1.000 € la nuit. Dans plusieurs clichés publiés sur Instagram, on peut voir les deux amoureux profiter des eaux turquoises grecques. Auparavant, Justin et Hailey Baldin avaient été aperçus à Paris. Ils avaient notamment rendu visite au président français Emmanuel Macron.

Kate Hudson

En Grèce, le couple Bieber aura peut-être croisé Kate Hudson, qui a profité de vacances en famille avec son compagnon Danny Fujikawa et ses deux enfants.

Katy Perry et Orlando Bloom

Italie, Grèce, Turquie… Katy Perry et Orlando Bloom ont la bougeotte ! Avec Daisy, dix mois, et Flynn, dix ans, les deux parents profitent de vacances de rêve dans le sud de l’Europe. Visites touristiques, paddle, plongée sous-marine… La chanteuse et l’acteur n’ont pas le temps de s’ennuyer !

Olivia Wilde et Harry Styles

Tout comme la Grèce, l’Italie a la cote auprès des stars. Des paparazzis ont en effet surpris Olivia Wilde et Harry Styles profitant d’une journée ensoleillée à Piombino, dans la province de Livourne.

M. Pokora et Christina Milian

S’ils n’ont pas quitté la France, Matt Pokora et Chirstina Milian semblent profiter de vacances rêvées sous le soleil corse. Sur les réseaux sociaux, les amoureux n’hésitent pas à partager de superbes clichés qui donnent envie de visiter ce coin de France.

Rafael Nadal

En voilà un autre qui préfère le soleil de son pays. Non engagé à Wimbledon cette année, le Majorquin a été aperçu sur son luxueux yacht à Ibiza, où il profite de vacances bien méritées avec ses amis.

Cristina Cordula

Toujours dans le coup, la présentatrice des « Reines du shopping » a également pris la destination de l’Italie. Plus précisément de Capri, pour un séjour ressourçant en famille.