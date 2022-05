Céline Dion s’affiche avec une mine fatiguée pour la fête des mères

Entourée de ses trois enfants, René-Charles et les jumeaux Nelson et Eddy, Céline Dion a posté un cliché à l’occasion de la Fête des Mères, ce dimanche 8 mai. Alors que les pires rumeurs sur son état de santé circulent, la chanteuse apparaît avec une mine fatiguée sur la photo.

En légende la diva québécoise écrit : « En cette Fête des mères, je me sens très privilégiée de pouvoir être avec mes enfants, et j’ai une pensée toute particulière pour ces mères en Ukraine et partout dans le monde qui ont perdu leurs enfants… Et je pense à ces mères qui s’inquiètent constamment pour la sécurité de leurs enfants… et aussi à ces mères qui consacrent chaque once de leur énergie juste à fournir à leurs enfants les nécessités de la vie. Ces mères sont vraiment les plus courageuses et je leur dédie cette journée spéciale. Nous prions pour qu’elles trouvent le réconfort pour leurs familles, et la paix dans ce monde. – Céline xx… »

Sa tournée reportée pour problèmes de santé

Il y a quelques jours, la superstar de 54 ans avait annoncé une mauvaise nouvelle concernant un nouveau report de sa tournée Courage World Tour.

« Je suis tellement désolée, attristée d’être obligée de repousser les spectacles une fois de plus. La première fois, c’était évidemment à cause de la pandémie et cette fois-ci, c’est ma santé qui m’oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne… Je me sens quand même un peu mieux… mais j’ai toujours des spasmes musculaires… Je me dois d’être en pleine forme, en pleine santé pour que je puisse donner 100 % de moi-même sur la scène car c’est ce que vous méritez. – Céline xx… », avait-elle annoncé.