Ce candidat de la Star Academy est sorti avec une Miss France (vidéo)

Maëva Coucke, Miss France 2018 a officialisé sa relation avec François Bonifaci en mars dernier. Mais avant cela, la Miss a eu une relation avec un des candidats de la Star Academy 2022.

Ce mercredi 30 novembre Chris et Stanislas ont été invités par Guillaume Bordas pour participer à son émission « A qui appartient les secrets ? »

« Je l’ai dit à très peu de personnes »

Chris, éliminé aux portes de la finale de la Star Academy, avait pour secret : « J’ai daté une personnalité avant qu’elle ne devienne célèbre ». Le staracadémicien a alors expliqué sous les yeux ébahis de Stanislas comment il a rencontré Maëva Coucke.

« J’ai fait mes études à Nancy, mais je venais souvent à Paris. À l’époque, j’aimais bien aller en boîte, une grosse boîte parisienne. Et j’ai rencontré cette fille, on parle, on se pécho. Je me dis : ‘C’est sûr, j’ai pas ma chance pour après’. On date ça se passe bien. Malheureusement, cette personne a dû rentrer dans sa région », a expliqué Chris.

Son ami dans l’aventure, Stanislas a alors deviné : « Et c’est devenue une Miss France ! ». Chris a alors ajouté : « Mais du coup, elle est rentrée dans le Nord-Pas-de-Calais, moi, je suis retourné à Nancy. Je l’ai dit à très peu de personnes ».

