À cause de la météo, les aventuriers de Koh-Lanta ont reçu un petit coup de pouce de la production

Vous l’avez sans doute remarqué à la télé, cette saison de Koh-Lanta tournée aux Philippines durant l’automne dernier est marquée par la pluie. C’est simple, il n’a jamais plu autant lors du tournage de Koh-Lanta. Évidemment, des équipes sont chargées de trouver le meilleur endroit, le meilleur moment et les meilleures conditions climatiques pour tourner le jeu d’aventure. Mais parfois, malgré les recherches, tout ne se passe pas comme prévu. C’est le cas pour « Koh-Lanta : Le totem maudit ».

Quand la pluie vient gâcher la fête

Peu avant le début du tournage, en octobre 2021, le passage d’un cyclone a modifié le vent et la houle des océans. « Ça a généré beaucoup de pluie », a expliqué Julien Magne, le producteur, au Parisien. Cette météo a eu un impact considérable sur le tournage. Une épreuve a même dû être décalée d’une journée à cause du vent et des courants trop forts. D’un point de vue technique, la pluie a empêché les drones de voler et donc de filmer des vues aériennes des épreuves.

« Il faudrait être un magicien pour faire du feu »

Enfin, en plus d’être mouillés de la tête aux pieds, les candidats ont également eu le plus grand mal à faire du feu. « C’est aussi pour ça que, cette année, on a donné une pierre à feu aux candidats. À un moment donné, tu as beau être le plus MacGyver des aventuriers, quand tout est complètement détrempé, il faudrait être un magicien pour faire du feu », a dévoilé Julien Magne.

Rendez-vous ce mardi à 21h10 sur TF1 pour découvrir le nouvel épisode de Koh-Lanta.