Caroline Margeridon (Affaire Conlue) passe un gros coup de gueule: «J’en ai marre de devoir faire ce genre de vidéo»

L’acheteuse d’Affaire Conclue Caroline Margeridon est en colère et on la comprend. Des escrocs se font passer pour elle afin d’extorquer de l’argent aux personnes qui ne font pas preuve d’assez de vigilance…

Il y a plusieurs mois, l’acheteuse de l’émission à succès « Affaire conclue » Caroline Margeridon avait déjà mis en garde ses fans et abonnés au sujet d’un faux profil qui se faisait passer pour elle en essayant d’arnaquer certains internautes.

Rebelote ce vendredi, avec une nouvelle vidéo publiée sur ses réseaux sociaux et dans laquelle elle pousse un réel coup de gueule : « Mes amours, j’en ai marre de devoir faire ce genre de vidéo. Il faut arrêter de croire que je vous écris ou vous demande de l’argent via les réseaux ! Je ne réponds que sur mon Instagram caromargeridon avec le point bleu, quand vous m’écrivez en MP ou sur ma page », lance-t-elle, furieuse.

Une plainte déposée

Elle explique ensuite qu’il ne faut faire confiance qu’à ses comptes certifiés et qu’elle va « s’occuper » du petit marrant qui se fait passer pour elle en essayant d’arnaquer les gens. « Le dépôt de plainte a été fait au commissariat de police. Le petit malin là, qui doit sûrement être en train de me regarder, et qui se sert de moi pour prendre de l’argent à mes followers, on va t’attraper, je te le dis tout de suite. La plainte est partie au commissariat de police. »

Caroline Margeridon n’est évidemment pas la seule personnalité à qui cela arrive. Et malheureusement, ce genre de pratiques fait des victimes chaque jour. Soyez prudents.