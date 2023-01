Carla Bruni glisse un tacle subtil à Meghan Markle: «Ce n’est pas digne de vous»

Depuis quelques jours, le prince Harry est au centre de toutes les discussions, lui qui a sorti des mémoires dans lesquels tout le monde en prend pour son grade. Pour Carla Bruni, il semblerait que la responsable de son attitude soit Meghan Markle, et elle n’a pas manqué de le faire savoir sur Instagram.

Les mémoires du prince exilé Harry sont arrivés mardi dans les rayons des librairies, avec son grand déballage d’attaques contre la famille royale britannique qui rendent improbable une réconciliation avec son père Charles III, à peine monté sur le trône, et son frère William. Et si le livre est devenu le livre de non-fiction le plus rapidement vendu de l’histoire, il ne plaît pas pour autant à tout le monde.

Une blague mal sentie ?

Carla Bruni semble n’apprécier que très peu ce déballage et l’a fait savoir sur Instagram. L’ancienne Première dame a publié un photo-montage du prince Harry aux côtés de Meghan Markle, où l’actrice est remplacée par le visage de Yoko Ono. Pour rappel, de nombreux fans considèrent que la femme de John Lennon est à l’origine de la séparation des Beatles. La femme de Nicolas Sarkozy insinue donc que Meghan Markle est à l’origine de la brouille entre le prince Harry et la famille royale.

Pas au goût de tous

La blague n’a manifestement pas été au goût de sa communauté, comme on peut le lire dans les commentaires : « Je ne comprends pas… C’est ça le soutien aux femmes ? Ce n’est pas digne de vous », « Pas drôle », « Yoko est géniale, quelle mauvaise blague. D’ailleurs, c’est aussi très nul de voir une femme rire d’une autre femme », « Pourquoi publier quelque chose d’aussi insensible ? », « Je pensais que vous étiez une femme chic, mais j’avais tort. »

Face aux critiques, la chanteuse a décidé de retirer sa publication d’Instagram. Assez tôt pour que Meghan Markle ne l’ait pas vue ? Rien n’est moins sûr.

