Cardi B et Madonna se prennent la tête sur les réseaux sociaux: «Ces icônes sont vraiment décevantes»

Il y a eu de l’eau dans le gaz entre Cardi B et Madonna. Les deux stars se sont disputées en ligne suite à une story sans doute un peu maladroite de la part de l’interprète de « Like a Virgin ». Rassurez-vous, elles ont fini par se réconcilier après avoir échangé quelques mots lors d’une conversation téléphonique.

Le 21 octobre 1992, Madonna sortait le livre S.E.X, un petit événement pour l’époque, puisque la star abordait de nombreux sujets encore tabous. Dans une story, elle a profité du trentième anniversaire du livre pour expliquer : « Il y avait des photos de moi nue, d’autres avec des hommes embrassant d’autres hommes, ou des femmes avec des femmes, et moi qui embrasse tout le monde. J’ai été traité de putain, d’hérétique, de sorcière et de diable. »

Une petite phrase de trop !

L’artiste se félicitait ensuite du fait que les mentalités ont évolué. « Aujourd’hui, Cardi B peut chanter WAP (une chanson à connotation très sexuelle), Kim Kardashian peut faire la une de tous les magazines en montrant ses fesses et Miley Cyrus peut débarquer sur sa boule de démolition (une référence à sa chanson Wrecking Ball dans laquelle la chanteuse est entièrement nue sur une boule de chantier en béton) », se réjouit-elle, avant d’ajouter : « De rien, les garces ! »

Cette petite phrase, qui s’accompagnait d’un smiley de clown, a fait réagir Cardi B, qui lui a répondu dans un tweet supprimé depuis lors : « J’ai rendu tellement d’hommages à cette femme parce que j’ai grandi en l’écoutant. Elle peut très bien dire ce qu’elle a à dire sans utiliser l’emoji clown ou être irrespectueuse. Ces icônes sont vraiment décevantes une fois que l’on réussit dans l’industrie. »

Tout est bien qui finit bien

Cette altercation a bien évidemment beaucoup fait réagir les internautes, qui se sont emballés quant à une éventuelle guerre entre les deux stars. Jason Lee, journaliste pour le « Hollywood Unlocked », a toutefois rapidement rassuré tout le monde en affirmant qu’elles s’étaient appelées et qu’elles avaient discuté de leur façon de communiquer, tout en se rappelant à quel point elles s’appréciaient. Cardi B a fini d’éteindre l’incendie en confirmant qu’elles avaient discuté et que « c’était très beau ». « Je t’aime Cardi B ! Depuis toujours et pour toujours », lui a répondu Madonna. L’incident est clos, on peut donc passer à autre chose… On aurait eu du mal à s’endormir si ce conflit n’avait pas été résolu !