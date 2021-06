Candice (Koh-Lanta) victime d’un grave accident: «L’issue aurait pu être bien plus dramatique»

Aujourd’hui, Candice continue de partager son quotidien sur Instagram, où elle est suivie par plus de 22.000 personnes. Dans sa dernière publication, la jeune femme est revenue sur le grave accident dont elle a été victime vendredi dernier.Alors qu’elle suivait une formation en canyoning, elle s’est lourdement blessée.

« J’ai décidé de transformer mon corps en puzzle géant »

« J’ai décidé de transformer mon corps en puzzle géant… plusieurs fractures au bassin et du coude, quelques points de suture… J’ai même eu le droit de faire un super vol en EC145 ! », a raconté Candice qui a dû être évacuée en hélicoptère. « Je suis loin d’être au top de ma forme mais j’ai une chance immense de pouvoir écrire aujourd’hui, l’issue aurait pu être bien plus dramatique ! Moralité, il faut parfois savoir renoncer quand tous les paramètres ne sont pas alignés… je ne l’ai pas fait et j’en paye le prix aujourd’hui… », a poursuivi Candice.