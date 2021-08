Candice (Koh-Lanta) raconte cette conséquence inattendue de chaque participation: «Le corps morfle tellement…»

« Koh-Lanta », ce n’est pas forcément des vacances. Sauf si vous gagnez les jeux de confort aux récompenses exceptionnelles, ou si vous préférez bronzer plutôt qu’aller pêcher pour nourrir la tribu.

Les candidats de « Koh-Lanta, la Légende », la saison anniversaire, ne sont certainement pas venus pour chômer ! Et ce n’est parfois pas sans conséquence sur la santé.

Candice Boisson ne dira pas le contraire. La candidate, qu’on a pu découvrir dans « Koh-Lanta : l’île au trésor » en 2016, en est déjà à sa troisième participation. Avant de tenter sa chance dans l’édition anniversaire qui débute ce 24 août, on a pu la voir dans « Koh-Lanta : le combat des héros », en 2018.

En vacances avec son ami Jeremstar, Candice s’est confiée dans la story Instagram du jeune homme sur les conséquences de ses participations : « Quand on va à ‘Koh-Lanta’, on perd beaucoup de poids, mais quand on revient, on reprend le double », explique-t-elle, avant d’évoquer sa perte de cheveux : « Je perds mes cheveux… Les dessous de ‘Koh-Lanta’, quand on rentre, le corps il morfle tellement que… J’ai des piqûres, trois fois par semaine, pour pas les perdre. Ça m’a fait ça les trois fois, trois Koh-Lanta, chaque fois je perds mes cheveux, je reprends le double du poids… L’horreur ! »