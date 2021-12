Camille Lellouche victime de violences physiques et psychologiques avec un ex: «J’étais devenue une ombre»

L’émission Sept à Huit a consacré un portrait à l’humoriste Camille Lellouche, lors duquelle celle-ci a confié avoir été victime de violences physiques et psychologiques avec un ex. C’est grâce à l’intervention de sa mère que la jeune femme, alors âgée de 19 ans, avai réussi à sortir de l’emprise de son ancien compagnon.

Camille Lellouche s’est confiée sans détours sur une relation toxique qu’elle a vécue alors qu’elle n’avait que 19 ans. Elle a expliqué avoir vécu l’enfer pendant deux longues années : « Toutes les formes de violences qu’une femme peut subir, je les ai subies. »

A l’époque, l’humoriste n’était pourtant encore qu’une lycéenne. Comme souvent, les débuts de cette relation sont idylliques et son compagnon est « séducteur, charmeur, très intelligent ». Mais au bout d’un mois, le ton change et suite à une discussion, le ton monte et la jeune femme se fait gifler violemment. Elle décide alors de rompre, mais face aux larmes de son compagnon, elle lui laisse une seconde chance, ce qui sera le début de son cauchemar.

Interrogée par la journaliste de Sept à Huit, elle explique avoir été victime de violences physiques et psychologiques, notamment quand elle ne voulait pas faire l’amour : « Quand t’as quelqu’un de très costaud, t’as pas le choix. Quand tu fais 40 kilos, tu ne vas pas loin. On te tient, on t’empêche de respirer (…) C’était mon premier amour alors le rapport au sexe, c’était très violent pour moi. »

Une humiliation terrible

Elle se souvient notamment d’une soirée lors de laquelle elle a subi un épisode extrêmement violent. « Il m’insulte, il me met des droites dans tous les sens, des coups de coudes dans le dos… et je commence à me pisser dessus. Je lui dis. Il répond ‘je m’en fous’. Et il me roue de coups. J’avais un petit pyjama avec des oursons, j’étais jeune. Et j’ai dormi dans ma pisse, par terre, sur le sol, sur le plancher. L’humiliation la plus totale », raconte-t-elle.

Au final, elle admet : « Je lui appartenais, j’étais devenue une ombre. Je restais avec lui par peur. » L’humoriste confie qu’elle est parvenue à sortir de cette relation destructrice grâce à l’intervention de sa mère, qui lui a payé des études à l’étranger pour l’éloigner de cet homme. Grâce à cela, Camille Lellouche avait réussi à ne plus être sous l’emprise de son ex, avec qui elle restait, admet-elle avec le recul à 35 ans, par peur.

Sa parole remise en cause

Sur les réseaux sociaux, certains internautes n’ont pas hésité à remettre en cause le témoignage de la Française: «’J’ai vraiment du mal à m’émouvoir devant Camille Lellouche. Depuis qu’elle s’est tapé Rayane Bensetti alors qu’il était en couple, je ne peux plus me la voir et je n’ai aucune empathie envers elle.» D'autres aussi ont jugé que l’histoire racontée par Camille Lellouche était fausse.