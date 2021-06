Camélia Jordana bisexuelle? Elle répond à la question avec humour

« Quand je vois une femme briller avec son tube, je brille avec elle alors que dans le passé, quand je voyais une petite nouvelle arriver sur la scène musicale et réussir, ça me piquait un peu. Je trouvais ça vexant, humiliant », confie l’artiste. De cette initiative, la jeune femme a commencé à développer une admiration pour les femmes, qui a été jusqu’à questionner sa sexualité et mener ses propres expériences : « Moi ça m’est arrivé d’être attirée par des femmes et pour avoir essayé les deux, je peux dire officiellement que je préfère les hommes. »