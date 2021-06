Bruno Guillon obligé de s’excuser après une blague sur les Belges dans «Les Z'amours»

Alors que Français et Belges se livrent une petite guerre par médias interposés après la déclaration de commentateurs français dans «L’équipe du soir», c’est un autre commentaire entendu durant l’émission du 14 juin des «Z’Amours» qui fait parler de lui. Au moment de présenter un couple d’origine belge, Pascal, la voix-off, a en effet balancé une blague entendue des milliers de fois. «Un couple de Belges, alors forcément dans leur vie de couple, ils ont la frite… Et ça fait dix ans que ça dure !».

Une remarque qui n’a pas convaincu le présentateur de l’émission Bruno Guillon. «Je m’excuse auprès de toute la communauté belge. Je m’excuse également auprès des gens qui ont fait de l’humour leur métier. On ne peut pas être au quotidien au meilleur de sa forme. Pascal a été faible. Au nom de France Télévisions, de la direction et de la télévision française en général, je voulais m’excuser. Voilà», a-t-il déclaré sur un ton rempli de second degré.