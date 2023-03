Bruce Willis au plus mal: il ne serait plus capable de tenir une conversation normale

En février dernier, la famille de Bruce Willis annonçait que l’acteur de 67 ans souffrait de démence fronto-temporale. « Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement pour cette maladie », avait indiqué la famille en ajoutant que les difficultés de communication n’étaient qu’un symptôme de la maladie à laquelle Bruce est confronté.

« Une agressivité constante »

Dans une interview accordée au journal allemand Bild, Wifried Gliem, le cousin germain de la maman de Bruce Willis, a fait des révélations inquiétantes sur l’état de santé de l’acteur. « Ses mouvements sont très ralentis, avec une agressivité constante. Il n’est plus capable de tenir une conversation normale. Ce comportement est typique des patients qui souffrent de la même affection », a-t-il indiqué.

Wifried Gliem a également confié que la mère de Bruce Willis « n’est pas certaine que son fils la reconnaisse ».

Qu’est-ce que la dégénérescence fronto-temporale ?

La dégénérescence fronto-temporale (DFT) est une maladie neurodégénérative, apparentée à la maladie d’Alzheimer. Les personnes atteintes de DFT peuvent ainsi présenter des troubles de la mémoire, des changements de comportement, ou encore des difficultés à parler ou à se mouvoir.

« Au fur et à mesure que l’état de Bruce progresse, nous espérons que les médias se concentreront sur la mise en lumière de cette maladie, qui nécessite beaucoup plus de sensibilisation et de recherche », avaient indiqué les proches de l’acteur lors de l’annonce du diagnostic.

